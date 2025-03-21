Трамп поручил разработать истребитель шестого поколения

Президент США Дональд Трамп заявил, что предоставляет аэрокосмической корпорации Boeing контракт на разработку истребителя шестого поколения по программе NGAD (Next-Generation Air Dominance). Трансляцию из Овального кабинета Белого дома, где Трам выступает вместе с шефом Пентагона Питом Хегсетом ведет телеканал C-SPAN

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Трампа заявил, что истребитель получит названи F-47. Он отметил, что испытательные полеты экспериментальной модели нового истребителя выполняются уже 5 лет. По словам американского президента, истребитель будет развивать скорость более двух махов и будет оснащен самыми передовыми стелс-технологиями.

Он отметил, что союзники Соединенных Штатов уже интересуются контрактами на поставку новейших истребителей. При этом Трамп считает, что они получат «урезанные» версии данных самолетов.