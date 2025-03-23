Расчеты БПЛА уничтожили гексакоптер "Баба-яга" ВСУ в Харьковской области

Военнослужащие группировки войск "Запад" уничтожили тяжелый гексакоптер "Баба-яга" Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"На кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, расчет воздушного прикрытия штурмовых подразделений в Купянском районе Харьковской области в ночное время сбил точным и ювелирным сбросом боеприпаса в воздухе ударный БПЛА противника, а в светлое время суток провел контрольное уничтожение вражеского дрона", - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что военнослужащие группировки войск "Запад" продолжают практиковать тактику выслеживания и уничтожения дронов ВСУ в зоне проведения СВО. По сообщениям министерства, расчеты боевых беспилотников группировки "Запад" совместно со специалистами радиоэлектронной борьбы, постами воздушного наблюдения и штурмовыми подразделениями круглосуточно дежурят и выявляют БПЛА противника в Харьковской области.