Украинские войска заминировали газовую трубу на ГИС «Суджа», использовав динамит, в результате чего поврежден один из отрезков 30-метрового участка, а остаточный газ внутри трубы загорелся, сообщили СМИ.

Украинские войска заминировали газовую трубу на газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» с использованием динамита, передает RT.

Взрывом был поврежден один из 30-метровых отрезков трубы. На участке, где произошел подрыв, находится четыре трубы, которые ведут на Украину и разветвляются на разные направления.

Взорванная ветка называется «Прогресс», она предназначена для поставок газа в Европу. В результате инцидента целыми остались только две трубы, которые идут в направлении Киева. Сообщается, что внутри взорванной трубы находился остаточный газ, который и загорелся после взрыва.

Минобороны назвало подрыв ГИС «Суджа» провокацией Киева против мирных инициатив президента США Дональда Трампа. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту подрыва станции.

Дмитрий Песков отверг заявления Киева о том, что Россия якобы сама обстреляла газораспределительную станцию в Судже. Эксперты назвали подрыв ГИС «Суджа» признанием Украины в собственной недоговороспособности.