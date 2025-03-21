Американский лидер Дональд Трамп ослабляет позиции Киева в процессе переговоров по урегулированию украинского конфликта, сообщает Business Insider.

«Администрация Трампа значительно усложняет ситуацию и ослабляет позиции Украины на переговорах», — говорится в публикации.

Авторы материала также отметили успехи Вооружённых сил России в зоне проведения спецоперации и в Курской области.

Ранее Трамп заявил, что подписание сделки с Украиной по редкоземельным металлам произойдёт скоро.