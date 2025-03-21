Стало известно о минировании трубы на станции «Суджа»

Трубу «Прогресс» газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» заминировали динамитом. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Повреждения, по их данным, получил один из отрезков 30-метрового участка трубы. Горящий факел, который был виден за десятки километров, произошел из-за остаточного газа.

21 марта ВСУ подорвали ГИС «Суджа», через которую проходил крупнейший коридор поставок российского газа в Европу. После подрыва появилось настолько сильное возгорание, что пожар был виден из Курска. На кадрах, снятых очевидцами, видно яркое зарево, при этом площадь возгорания разрастается, местами также наблюдается факельное горение.

ВСУ подорвали газораспределительную станцию «Суджа»

По данным Минобороны России, объект энергетической инфраструктуры с 7 августа 2024 года находился под контролем Вооруженных сил Украины.