Минобороны РФ обвинило ВСУ в попытке сорвать сделку с Трампом

В Минобороны России назвали атаку по газоизмерительной станции «Суджа» провокацией ВСУ и попыткой сорвать мирные инициативы США. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

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Как заявили в Минобороны, в ночь на 21 марта отступающие силы ВСУ преднамеренно атаковали газоизмерительную станцию «Суджа», расположенную в нескольких сотнях метров от границы со стороны Курской области.

Российские военные подчеркнули, что через эту станцию ранее прокачивалось более 400 миллионов кубометров газа в сутки для поставок в Европу. С 7 августа 2024 года и до настоящего времени станция находилась под контролем ВСУ, отметили в Минобороны.

По данным военных, ВСУ использовали этот объект в качестве одного из «безопасных» логистических пунктов. В министерстве назвали целью украинской атаки по станции дискредитацию мирных инициатив президента США Дональда Трампа.

«<…> Подрыв важного российского энергетического объекта является намеренной провокацией киевского режима, которую следует рассматривать в общем ряду недавних ударов по энергетической инфраструктуре РФ», - заявили в Минобороны.

Следственный комитет (СК) РФ ранее возбудил дело о теракте из-за подрыва станции «Суджа». При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что приказ президента РФ Владимира Путина не наносить удары по энергетическим объектам Украины по-прежнему действует.