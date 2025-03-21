Минобороны отчиталось о групповых ударах в зоне СВО за неделю

За неделю российские войска нанесли 13 групповых ударов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«С 15 по 21 марта Вооруженными силами Российской Федерации нанесены тринадцать групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», — заявили в министерстве.

Атаки поразили инфраструктуру военных аэродромов цеха, где проводилась сборка БПЛА, а также места их хранения, склады с боеприпасами и пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России ударили по объектам военно-промышленного комплекса в Кировограде (украинское название — Кропивницкий).