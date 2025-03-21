Одна страна НАТО резко захотела увеличить численность своих войск

Нидерландские власти намерены увеличить численность армии королевства с 75 до 200 тысяч человек. Об этом сообщает телерадиокомпания NOS со ссылкой на источники.

«Министерство обороны Нидерландов планирует набрать гораздо больше людей, чем заявлялось ранее. До сих пор в оборонном ведомстве хотели набрать в общей сложности 100 тысяч человек, но теперь называют число в 200 тысяч. Это общая численность военнослужащих, гражданских лиц и резервистов», — отмечается в материале.

Кроме того, по словам экспертов в области обороны, с учетом новых амбиций королевства в долгосрочной перспективе «нельзя исключать возможность возвращения обязательной военной службы». В Нидерландах формально по-прежнему действует обязательная военная служба, однако с 1997 года молодым людям больше не нужно ее проходить.

Ранее портал Euractiv сообщил, что Европейский союз (ЕС) ждут проблемы с милитаризацией без участия США, так как странам сообщества придется резко нарастить военные расходы. Отмечается, что если ЕС захочет направить свои войска на Украину, то он столкнется с большими трудностями. Одна из них — нежелание ряда стран участвовать в данной инициативе и политическая раздробленность внутри ряда государств.