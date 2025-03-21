Пять бойцов "Ахмата" вышли из окружения, где держали позиции 45 дней

Пятеро бойцов батальона Шустрого спецназа "Ахмат" полтора месяца удерживали позиции в Часовом Яре. Как сообщает журналистка Анастасия Кашеварова, выйти оттуда героям удалось только несколько дней назад.

В своем Telegram-канале она опубликовала видео одной из точек, которую обороняли спецназовцы. У входа в полуразрушенное здание водружены красное знамя и флаг Чечни.

Как рассказал комбат Бэха, бойцы удерживали позиции с 30 января до середины марта. Противник с дронов сбрасывал записки с номерами телефонов и призывами сдаться. Эти предложения воины игнорировали.

"Парни стойко переносили тяготы сложившейся обстановки, подпитывались исключительно тем, что может доставить беспилотник", - сообщил Бэха.

Однако коптеры сбрасывали продукты и другие необходимые вещи не часто. Им приходилось сталкиваться с сильным противодействием средств РЭБ врага.

Бойцы были истощены и обезвожены, страдали от обморожения и ран, но продолжали держать оборону. К ним должно было прорваться подкрепление, но не получилось.

Сейчас двое героев находятся в пункте временной дислокации, а трое лечатся и восстанавливаются в госпитале "Ахмата".

Напомним, комбат Зелимхан Батукаев с позывным "Шустрый", чье имя до сих пор носит батальон, умер в зоне СВО в конце марта 2024 года. Он скончался штабе за работой от сердечного приступа. Своих бойцов командир встретить уже не смог.

Батальон "Шустрого" отлично проявил себя при штурме Часова Яра. Это подразделение отличилось дерзкими вылазками в тыл врага, пленением "языков" и захватом сети бункеров натовских генералов.