Раскрыто, что сделала Россия после подрыва станции "Суджа"

Военный эксперт Анатолий Матвийчук ответил на вопрос о том, может ли последовать какой-то ответ России на подрыв ВСУ газораспределительной станции "Суджа" сегодня ночью.

Ранее сообщалось, что подрыв станции официально подтвердило Министерство обороны РФ, а СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт".

"МИД уже проинформировал Европу, проинформировал Соединенные Штаты Америки о нарушении условий перемирия", - сказал эксперт в интервью порталу News.ru, отметив, что Госдепартамент США уже отправил соответствующее представление на Украину.

По поводу возможных действий России эксперт высказал мнение, что пока ответного удара скорее всего не будет, потому что Москва договорилась с США не наносить удары по инфраструктуре.

При этом Матвийчук допустил, что если подобное повториться, то идея удара по Бескидскому железнодорожному тоннелю "будет иметь рационализм".

ВСУ подорвали газораспределительную станцию «Суджа»

Напомним, что предложения ударить по Бескидскому тоннелю на Львовской делезной дороге и ранее звучали со стороны российских военных экспертов. Они указывали, что именно через этот тоннель западную военную, которая прибывает в немецкий порт Бремерхафен, везут на Украину по железную дороге.