Пленный из ВСУ рассказал о мобилизации с черепно-мозговой травмой

Военнослужащий ВСУ Дмитрий Мерченко, попавший в плен к российским бойцам, рассказал, что был мобилизован, несмотря на наличие справки о запрете на службу по состоянию здоровья. Минобороны России опубликовало его показания.

По словам Мерченко, представители территориального центра комплектования остановили его на улице под предлогом обновления данных и попросили пройти в военкомат.

«Я спокойно пошел, понимая, что у меня есть справка, которая освобождает меня от службы. У меня была закрытая черепно-мозговая травма», - рассказал он.

Однако вместо освобождения его мобилизовали и отправили проходить военную подготовку на полигон, но вместо обучения он попал работать в хозвзвод, заготавливать дрова.

«Я работал на пилораме, а другие ходили на полосу препятствий. Им говорили: где можешь - беги, где не можешь - просто обойди», - вспоминает пленный.

Затем его отправили на передовую с приказом «восстановить блиндаж», который, по его словам, представлял собой просто яму на двоих.

«Как только мы туда зашли, обсуждаем, насколько нас "лохануло" командование, и тут вижу - идут ваши парни, двое. А когда они подошли, я сразу крикнул: "Пацаны, мы стрелять не хотим, и вы не стреляйте!"» - рассказал он.

После этого все украинские военнослужащие сложили оружие и сдались в плен.

Это не первый случай, когда пленные ВСУ рассказывают о хаосе в украинской мобилизации и отсутствии боевой подготовки. Ранее мы писали о других подобных инцидентах.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.