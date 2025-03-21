Воздушно-космические силы России превосходно проявили себя в конфликте на Украине, пишет китайский портал Tencent.

Российские ВКС блестяще себя показали в украинском конфликте, поделился своей точкой зрения автор публикации.

По мнению обозревателя издания, самолеты Воздушно-космических сил России могут похвастаться усовершенствованиями, дающими им преимущество в воздухе, а также ракетами, способными поражать цели на огромном расстоянии.

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Атакованные солдаты ВСУ даже не знали, откуда им прилетело, отмечается в материале.