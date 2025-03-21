Пленный украинский солдат раскрыл потери ВСУ в боях на «Азовстали»

В боевых действиях на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе весной 2022 года ВСУ потеряли порядка 6,5 тысячи человек, заявил в интервью ТАСС сдавшийся в плен военнослужащий 55-й отдельной артиллерийской бригады вооруженных сил Украины Виктор Жуков.

По его информации, в начале операции на "Азовсталь" зашли где-то около 9 тысяч украинских военнослужащих.

После этого были продолжительные бои, в которых украинская армия понесла серьезные потери, поделился подробностями он.

В конце боевых действий боец ВСУ сдался в плен.

«Сдалось в плен всего 2,5 тысячи с небольшим человек. Всех остальных положили», - сообщил Жуков.

С его точки зрения, командование ВСУ допустило большую ошибку, запретив солдатам сдаваться, что привело к колоссальным потерям.

Бои за металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе начались в марте 2022 года и продолжались до середины мая того же года. 20 мая Минобороны России сообщило о полном освобождении территории завода.