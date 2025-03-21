Боец ВСУ описал попытки проникнуть на территорию Курской области

Боец Вооруженных сил Украины описал, как военные проникают на позиции на территории Курской области пешком. Об этом сообщает «Украинская правда» (УП).

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По его словам, военные добирались до прифронтовой украинской деревни на пикапе, а дальше пешком пересекали границу и шли к позициям, которые находились в 10-15 километрах.

«Мы шли пешком по 12 километров, несли с собой боекомплект, гранаты, воду, еду на три дня, термоодежду, сменные носки. Конечно, это сложно. Еще и каждые 30-40 минут прячешься от дронов, сидишь в укрытии и ждешь», — рассказал собеседник УП.

По данным газеты, после того как боец ВСУ вернулся на позиции, он попал под артиллерийский обстрел и получил травматическую ампутацию конечности.

Ранее в ВСУ признали необходимость более раннего выхода из Курской области. В разговоре с газетой многие военнослужащие от солдат до офицеров отметили запоздалый вывод войск из большей части Курской области. Они обратили внимание, что военным в последние недели приходилось держать оборону в неоправданно тяжелых условиях.