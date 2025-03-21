В ЕС возник дефицит пороха и взрывчатки

В странах зафиксирована нехватка мощностей и ресурсов для производства такой продукции на фоне планов по значительному наращиванию оборонных расходов. В материале агентства говорится, что правительства государств Евросоюза перебирали запасы боеприпасов для вооружения Украины и с тех пор пытаются нарастить производство снарядов, ракет и патронов. Отмечается, что увеличение выпуска напрямую связано с поставками сырья из-за рубежа. В частности, из Китая ЕС закупает азотную кислоту и нитроцеллюлозу.

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Bloomberg указывает на то, что одним из способов решения проблемы может стать переход части гражданской химической промышленности на выпуск военной продукции.