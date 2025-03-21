Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) признали необходимость более раннего выхода из Курской области. Об этом сообщает «Украинская правда» (УП).

В разговоре с газетой многие военнослужащие от солдат до офицеров отметили запоздалый вывод войск из большей части Курской области. Они обратили внимание, что военным в последние недели приходилось держать оборону в неоправданно тяжелых условиях.

Некоторые собеседники были убеждены, что сугубо с военной точки зрения выходить с территории России стоило после контрнаступления россиян осенью 2024-го. Другие же уверяют, что критической точкой выхода должен был стать январь 2025-го, когда российские войска начали перекрывать логистику.

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Ранее стало известно, что ВСУ перебрасывают резервы в Сумской области. Задача украинских военных — прорвать окружение под Курском. Отмечается, что российские военные уничтожают разрозненные группы украинской армии, которые укрываются в лесополосах на границе Украины и России. Удары по живой силе и технике наносятся с помощью артиллерии и БПЛА.