Появились кадры, как "Искандер" накрыл совещание 25 офицеров ВСУ

Комплекс "Искандер" накрыл точным ударом место совещания командного состава оперативной тактической группировки ВСУ "Луганск" в Краматорске.

Кадры прилета опубликовали в Telegram-канале "Изнанка". Ракета поразила здание краматорского отдела Управления СБУ. Именно там совещались командиры.

По предварительным данным, в результате атаки погибли примерно 25 представителей командного состава и около 30 военнослужащих из числа охраны.

Напомним, ранее ОТРК "Искандер" ударил по штабу и узлу связи 61-й бригады ВСУ. Потери противника составили не менее 10 военнослужащих, включая офицеров.