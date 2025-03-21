Герасимов проинспектировал группировку войск "Центр" в зоне СВО

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проинспектировал ход выполнения боевых задач группировкой войск "Центр" в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Начальник Генерального штаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями общевойсковой армии группировки войск "Центр", действующими на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в российском военном ведомстве.