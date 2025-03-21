Герасимов поставил новые задачи группировке "Центр"

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на передовом пункте управления общевойсковой армии заслушал доклады, подвел промежуточные итоги и поставил новые задачи группировке войск "Центр".

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе работы на передовых пунктах управления мотострелковых соединений и общевойскового объединения генерал армии Валерий Герасимов заслушал доклады командующего армией, командиров соединений и других должностных лиц о ходе выполнения задач в зоне ответственности. В завершение работы начальник Генерального штаба подвел промежуточные итоги с командованием группировки войск "Центр" и поставил задачи на дальнейшие действия", - сообщили в российском военном ведомстве.

В МО РФ добавили, что на пункте управления общевойсковой армии начальник Генштаба ВС РФ вручил государственные награды военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении Донецкой Народной Республики, а также поблагодарил их за доблесть и мужество, проявленные при выполнении боевых задач.