В Индии утвердили закупки вооружений из России

Совет по оборонным закупкам (DAC) под председательством министра обороны Индии Раджнатха Сингха в минувший четверг, 20 марта, дал первоначальное разрешение на закупку различных видов вооружений для армии, ВВС и ВМС южноазиатской республики на сумму в 540 миллиардов рупий (около 6,3 миллиардов долларов). В числе приобретаемых Нью-Дели вооружений и военной техники - продукция российского ВПК и совместные российско-индийские разработки.

Так, по данным газеты The Times of India, для стоящих на вооружении индийской армии танков Т-90 (собираются в Индии по российской лицензии) закупаются модернизированные двигатели, которые обладают повышенной с 1000 до 1350 лошадиных сил мощностью и увеличат мобильность бронированных машин на поле боя, в том числе в высокогорных районах.

DAC также признал необходимость формирования дополнительных подразделений в армии и ВВС Индии, оснащенных сверхзвуковыми ракетами BrahMos - совместной разработки российского "НПО машиностроения" и индийской Организации оборонных исследований. По данным индийских СМИ, дальность действия модернизированной ракеты увеличена с 290 до 450 километров, а на закупку этих средств поражения выделяется около 2,3 миллиардов долларов США. При этом окончательные контракты на поставку ракет пока не подписаны, отмечает The Times of India.

Также сообщается, что военно-морской флот Индии получил предварительное одобрение на закупку российских зенитных ракетных комплексов "Штиль" для ранее приобретенных в РФ фрегатов.

Кроме того, в предварительном плане решено выделить средства на закупку произведенных в Индии торпед, а также самолетов ДРЛО на базе бразильских Embraer-145, которые дополнят эксплуатируемый в настоящее время индийскими ВВС парк "летающих радаров" на базе российских самолетов Ил-76.