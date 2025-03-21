Следственный комитет (СК) России установил, что в число организаторов атак беспилотников на российские регионы входят глава украинской военной разведки Кирилл Буданов, командующий ВВС Украины Николай Олещук и глава ВМС Украины Алексей Неижпапа (все трое внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщается в Telegram-канале СК.

Имена организаторов атак БПЛА были названы в ходе оперативного совещания, которое глава СК Александр Бастрыкин провел в Курске. В Следственном комитете подчеркнули, что Буданову*, Олещуку* и Неижпапе* заочно предъявлено обвинение и они объявлены в розыск.

Атака украинских беспилотников на российские регионы 11 марта стала самой масштабной с начала 2025 года. Российские силы ПВО за ночь сбили 337 дронов. В результате атаки в Подмосковье погибли три человека, пострадали 18 человек, в том числе трое детей.

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Следственный комитет возбудил дело о теракте. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев через попытку атаковать Москву подрывает наметившуюся тенденцию к мирному урегулированию.

* внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.