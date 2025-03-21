Желание части бойцов ВСУ мира с Россией объяснили

О необходимости мира с Россией говорят только попадающие в плен бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), большинство солдат продолжает занимать воинствующую риторику, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Желание части украинской армии установить мир с Россией специалист объяснил «Ленте.ру».

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Ранее издание El Pais рассказало, что часть солдат ВСУ ждут соглашения с Россией. В материале подчеркивалось, что украинские военные выступили за мир с Россией и подчеркнули, что хотят видеть долгосрочное соглашение.

«Это говорят, как правило, те, кто попадают в плен. В связи с тем, что США предлагают закончить конфликт, (...) люди разбираются, за кого и за что они воюют на Украине. Есть и усталость от того, что происходит на линии боевого соприкосновения, от постоянных отловов людей. У них есть мнение, что должен быть мир», — объяснил Дандыкин.

Наступил момент усталости. (...) Таких мнений будет все больше, хотя большинство, как мы видим, оказывают сопротивление, и сдающихся в плен не так много Василий Дандыкин военный эксперт, капитан первого ранга запаса

11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры Украины и США, в ходе которых Киев принял предложение Вашингтона о введении временного 30-дневного режима прекращения огня. В Кремле тогда заявляли, что не хотят забегать вперед.