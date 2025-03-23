Над регионами РФ за ночь уничтожили 59 украинских беспилотников

Средства ПВО за ночь уничтожили 59 украинских беспилотников над регионами России, из них около половины - над Ростовской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 59 украинских беспилотных летательных аппаратов: 29 БПЛА - над территорией Ростовской области, 20 БПЛА - над территорией Астраханской области, 3 БПЛА - над территорией Воронежской области, 3 БПЛА - над территорией Волгоградской области, 2 БПЛА - над территорией Республики Крым, 1 БПЛА - над территорией Курской области и 1 БПЛА - над территорией Саратовской области", - сообщили в Минобороны.

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