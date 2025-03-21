Российские подразделения активизировались на северском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

Уточняется, что Вооруженные силы (ВС) России достигли успехов у Северска. Продвижение российских войск на данном участке фронта застало украинских военнослужащих врасплох.

«Российские части наступают в районе Верхнекаменского, ВСУ (Вооруженные силы Украины — прим. «Ленты.ру») несут серьезные потери», — говорится в публикации.

Ранее на Украине признали продвижение ВС России в ДНР и Курской области. Об успехах российских военнослужащих сообщил украинский аналитический проект DeepState.