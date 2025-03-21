Петух спас российского бойца в Курской области

В Курской области петух спас российского бойца, об этом военнослужащий территориальной обороны с позывным Грузин рассказал изданию NEWS.ru.

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По словам военного, боевые действия происходили в ноябре в деревне Обуховка, ночью было очень холодно, и домашняя птица помогла согреться замерзающему мужчине.

«Сижу, замерзаю, и тут момент такой: "Ку-ку-ку", — че-то звук какой-то. Я еще раз рукой — а это, оказывается, петух. Такой, зараза, горячий», — отметил Грузин.

Он добавил, что засунул птицу под бронежилет, чтобы согреться. Выбраться из укрытия боец не мог, поскольку его могли увидеть в тепловизор украинские военные.

Ранее военкор Александр Яремчук рассказал о находках саперов на освобожденных территориях Курской области. По его словам, при разминировании там были обнаружены мины западного производства.