ВСУ попытались атаковать аэродром в Волгоградской области

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать аэродром Мариновка в поселке Октябрьский Волгоградской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.

"Было слышно не менее семи взрывов в районе аэродрома. От громких звуков стекла дрожали в оконных рамах", - говорится в сообщении, опубликованном в 3:00 по московскому времени.

Официальная информация пока не поступала. Незадолго до этого Telegram-канал Baza писал, что подразделения ВСУ нанесли удар по газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области. Транзитная ветка через "Суджу" оставалась единственным маршрутом поставок российского газа в страны Европы.

В ночь на 20 марта крупнейшие города Саратовской области — Саратов и Энгельс — подверглись самой массовой атаке украинских дронов за все время. По данным губернатора региона Романа Бусаргина, были повреждены около 30 частных и дачных домов. Также в результате удара украинского дрона оказались выбиты стекла в Энгельсской городской больнице.

Пострадала женщина. Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России "будет увеличиваться".