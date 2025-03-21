Боец ВСУ пытался выехать из Суджи, переодевшись в бабушку

Военнослужащий Вооруженных сил Украины предпринял попытку покинуть город Суджу в Курской области, переодевшись в бабушку. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на бойца сводной артиллерийской группы "Пресса" спецназа "Ахмат" с позывным "Улыбка".

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"Он переоделся в ее одежду и по ее документам хотел выехать", - отметил российский военнослужащий, предположив, что украинский боец украл паспорт пожилой женщины.

Издание добавило, что часть военных ВСУ продолжают находить в подвалах и заброшенных зданиях Суджи. 13 марта министерство обороны РФ заявило, что военнослужащие страны освободили город Суджу в Курской области от украинских формирований. Тогда же они взяли под контроль населенные пункты Подол в Беловском районе и Меловой в Суджанском районе.

18 марта журналисты РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ сообщили, что из Суджанского района Курской области эвакуировали 501 мирного жителя. 20 марта депутат Государственной думы РФ Сергей Миронов обратился к премьер-министру страны Михаилу Мишустину с предложением приравнять жителей Суджанского района Курской области к участникам специальной военной операции. Как отметил законодатель, после вторжения украинских войск в регион эти люди оказались в тяжелой ситуации, которую можно сравнить с обстановкой на поле боя.