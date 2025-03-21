Власти Греции заявили, что не намерены отправлять войска на Украину

Правительство Греции не намерено отправлять войска на Украину для защиты греческого меньшинства, заявил официальный представитель правительства Павлос Маринакис.

По его словам, такой вопрос не обсуждается.

«Мы хотим, чтобы переговоры проходили как можно быстрее, чтобы в регионе воцарился мир, очевидно, при участии Украины, как об этом заявили и премьер-министр, и министр иностранных дел», — цитирует Маринакиса РИА Новости.

При этом он назвал предложение США и Украины о 30-дневном прекращении огня позитивным шагом.

Российский посол в Греции Андрей Маслов ранее заявил «Известиям», что Греция придерживается антироссийского курса ЕС по Украине, несмотря на новые веяния из Вашингтон.

Также стало известно, что президент США Дональд Трамп ликвидирует базу в Александруполисе в Греции, используемую для поставок оружия ВСУ.