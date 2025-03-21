КНДР произвела испытания ракеты ПВО новой модели
КНДР провела испытания ракеты ПВО новой модели, опытный запуск посетил лидер страны Ким Чен Ын.
Об этом сообщает радио «Голос Кореи».
«Главное управление ракетостроения КНДР произвело опытный запуск оружейной системы противовоздушной ракеты новой модели, направленный на проверку её комплексной боевой способности, к настоящему производству которой приступило соответствующее предприятие военной промышленности», — говорится в публикации.
10 марта КНДР провела запуск нескольких баллистических ракет.
Заместитель начальника отдела ЦК Трудовой партии Кореи сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон ранее пригрозила «обновить рекорды» в применении стратегического сдерживания на фоне присутствия США в регионе.