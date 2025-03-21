КНДР произвела испытания ракеты ПВО новой модели

КНДР провела испытания ракеты ПВО новой модели, опытный запуск посетил лидер страны Ким Чен Ын.

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Об этом сообщает радио «Голос Кореи».

«Главное управление ракетостроения КНДР произвело опытный запуск оружейной системы противовоздушной ракеты новой модели, направленный на проверку её комплексной боевой способности, к настоящему производству которой приступило соответствующее предприятие военной промышленности», — говорится в публикации.

10 марта КНДР провела запуск нескольких баллистических ракет.

Заместитель начальника отдела ЦК Трудовой партии Кореи сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон ранее пригрозила «обновить рекорды» в применении стратегического сдерживания на фоне присутствия США в регионе.