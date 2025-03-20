Швеция готовит элитный спецназ для борьбы с Россией в Арктике

Швеция готовит особые элитные войска, которые должны будут участвовать в потенциальном противостоянии России в Арктике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.

Бригада особых военных расположена на севере страны. В данный момент идет набор в ее ряды, при этом бригада расширяется с гораздо большими темпами, чем другие подразделения. Отмечается, что подготовка этих войск отталкивается от того, что, в случае столкновения, Швеция получит поддержку со стороны военных сил Финляндии и Норвегии.

«Для подготовки к подобной конфронтации Швеция обучает новое поколение военных ведению боевых действий в условиях Арктики», — сообщает издание.

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