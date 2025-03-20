Франция и Италия заблокировали выделение Украине денег на снаряды

Франция и Италия заблокировали предложение о выделении Евросоюзом пяти миллиардов евро.

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По данным иностранного СМИ, эти финансовые средства предназначались на закупку боеприпасов для Украины в этом году - на них должны были купит 2 миллиона артиллерийских снарядов.

Рим приостановил помощь, попросив предоставить технические детали, Франция ( что удивительно )также затягивает. При этом большинство из 27 стран — членов ЕС поддерживают предложение (за исключением Венгрии, которая против .

Сегодня также стало известно о том, что Италия, Франция, Испания и Португалия отвергли план главы евродипломатии Каи Каллас о новом пакете помощи Украине. При этом власти Великобритании отклонили требование президента РФ Владимира Путина к союзникам Украины приостановить поставки оружия Киеву на время перемирия.