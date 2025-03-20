Bloomberg: Евросоюз направит на Украину наземные войска, авиацию и флот

Предварительный план ряда европейских стран предполагает отправку на Украину наземных войск, флота и авиации после завершения конфликта, пишет Bloomberg.

По данным агентства, премьер-министр Великобритании Кир Стармер в четверг, 20 марта, провел закрытую встречу военных руководителей ряда государств по вопросу формирования миротворческих сил на Украине. В переговорах участвовали не только европейские страны, но и Канада, Австралия, Новая Зеландия и Япония.

Глава правительства заметил, что цель обсуждений — превращение «политической концепции в военные планы», которые можно будет реализовать на местах.

Около 30 стран предложили предоставить войска, самолеты, корабли, разведывательные данные или финансирование для так называемой «коалиции миротворческих сил на Украине».

Стало известно, о чем договорились страны ЕС по Украине

Кроме того, участники встречи приняли решение, куда и какие войска следует направить. В частности, британских и французских миротворцев было запланировано разместить в городах, портах и на объектах критической инфраструктуры Украины.

Согласно плану, в Черном море могут быть размещены патрульные корабли. А в Польше и Румынии — самолёты и дополнительные наземные части.

При этом остается неясным, какие действия страны коалиции смогут предпринять без прямой поддержки президента США Дональда Трампа и американской армии, констатировали авторы статьи.