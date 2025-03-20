Минобороны Украины заманивает молодежь на фронт чизбургерами

Минобороны Украины заманивает молодежь в ряды ВСУ, рассказывая, сколько чизбургеров они смогут купить на обещанный Владимиром Зеленским миллион гривен (24 тысячи долларов) по «молодежному контракту». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское СМИ.

Ранее Зеленский заявил о намерении привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ с помощью особого контракта. В частности, согласившиеся получат за год службы 24 тысячи долларов, смогут поступить в вуз без экзаменов и взять ипотеку под 0%.

«Официальный ТikTok-аккаунт Минобороны Украины опубликовал видео о том, что за выплату миллиона гривен "подъемных" по "молодежному контракту" для лиц от 18 до 24 лет можно купить 15 тысяч чизбургеров», — говорится в тексте.

Однако данная публикация вызвала негативную реакцию среди пользователей, которые осудили не только использование чизбургеров для продвижения военной службы, но и саму концепцию «молодежных контрактов». Кроме того они посчитали такой подход дискриминационным по отношению к опытным военнослужащим и тем, кто старше 25 лет из-за разных условий.