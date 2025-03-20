Стармер рассказал о сроках размещения миротворцев на Украине

Сроки размещения миротворцев на Украине становятся более понятными благодаря переговорам России и США. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает РИА Новости

Он отметил, что сегодняшняя встреча военных из стран Запада в Великобритания будет посвящена планированию миротворческих операций с акцентом на безопасности в воздушном пространстве, на море и на границах.

«Сроки становятся более понятными, очевидно благодаря важным переговорам между США и Россией на этой неделе», — сказал Стармер.

В России назвали разговоры о миротворцах НАТО или ЕС на Украине абсурдными

Напомним, что дискуссии о возможной отправке западных военных миротворческих сил на Украину ведутся не первый месяц. Ключевыми сторонниками этой идеи являются Великобритания и Франция. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя данную инициативу, заявлял, что Россия не видит возможности для компромисса по этому вопросу, поскольку при таком сценарии страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования конфликта, так как этот контингент будет создавать «факты на земле».