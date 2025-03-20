В США заявили, что украинская ракета «Длинный Нептун» может ударить по Москве

В США допустили, что украинская крылатая ракета «Длинный Нептун» может нанести удар по Москве. Об этом написал обозреватель американского издания 19FortyFive Исаак Зейтц.

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Изначально ракета «Нептун», основанная на советских разработках, была предназначена для поражения морских целей, напомнил эксперт.

По словам Зейтца, вариант ракеты, известный как «Длинный Нептун», «имеет увеличенную дальность полета до 1000 километров, что позволяет ему поражать цели, например, в самой Москве».

Зеленский рассказал о применении «Длинного Нептуна»

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что на Ставке верховного главнокомандующего ему доложили о применении ракет "Длинный Нептун" и дрона, способного лететь на сверхдальние расстояния.