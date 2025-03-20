Шойгу рассказал о совершенстве российского оружия

В ходе специальной военной операции (СВО) российское оружие удалось довести до совершенства.

Об этом заявил председатель Совбеза страны Сергей Шойгу, чьи слова приводит ТАСС.

«После завершения специальной военной операции, поверьте мне, выстроится большая очередь за нашим оружием. Оно показало себя в боевых действиях, доведено до совершенства», — сказал он.

Шойгу пояснил, что Россия модернизировала системы противовоздушной обороны, БПЛА, танки Т-90 и Т-80, а также зенитные ракетные системы С-400, С-500 и зенитно-ракетный комплекс «Панцирь».