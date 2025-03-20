Шойгу рассказал о совершенстве российского оружия

Lenta.ru

В ходе специальной военной операции (СВО) российское оружие удалось довести до совершенства.

Шойгу рассказал о совершенстве российского оружия
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Об этом заявил председатель Совбеза страны Сергей Шойгу, чьи слова приводит ТАСС.

«После завершения специальной военной операции, поверьте мне, выстроится большая очередь за нашим оружием. Оно показало себя в боевых действиях, доведено до совершенства», — сказал он.

Шойгу пояснил, что Россия модернизировала системы противовоздушной обороны, БПЛА, танки Т-90 и Т-80, а также зенитные ракетные системы С-400, С-500 и зенитно-ракетный комплекс «Панцирь».

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