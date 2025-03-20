Двухэтажную «мотолыгу» заметили в зоне СВО

В Сети появились снимки транспортера МТ-ЛБ, известного также как «мотолыга», замеченного в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Машина, принадлежащая ВС РФ, имеет увеличенный десантный оттенок.

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На снимках показано десантное отделение гусеничного МТ-ЛБ, которое доработали на фронте. Отмечается, что высота его корпуса была увеличена для того, чтобы облегчить посадку и высадку военных. Также техника получила решетчатые экраны, чтобы защищаться при атаке дронами, и маскировочные сети.

МТ-ЛБ приняли на вооружение в 1964 году. Всего гусеничная машина может вместить в себя 11 пехотинцев. Плавающий транспортер получил двигатель мощностью 240 лошадиных сил, который обеспечивает максимальную скорость более 60 километров в час, сообщает Telegram-канал «Уголок Ситха».

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