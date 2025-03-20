Польский генерал анонсировал международную операцию на Украине

Начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула заявил, что в Европе готовят международную операцию на Украине. Об этом сообщает агентство РАР.

По словам Кукулы, страны Европы готовят несколько разных вариантов возможной международной операции на Украине. Какой именно вариант может стать основным — зависит от того, как пройдут мирные переговоры между Украиной и Россией. При этом Кукула подчеркнул, что в данный момент операция находится на очень ранней стадии планирования. Впрочем, генерал также добавил, что подробности операции пока не разглашаются.

«Мы определили руководящие принципы, направления взаимодействия и возможного развития событий, теперь мы передаем это органам планирования — то есть командованиям, которые рассматривают планирование операций и возможное взаимодействие», — заявил он.

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Кукула также рассказал о том, что предстоящая встреча европейских военных командиров в Лондоне должна послужить разработке планов операции по обеспечению мира на Украине. Генерал добавил, что сейчас европейские страны проводят плановые совещания, на которых поднимается вопрос возможной формы такой операции.

«Давайте помнить, что главным "двигателем" всех подобных действий будет ход мирных переговоров, и именно они определят основное направление того, как будет проходить эта операция. Как военные мы должны быть готовы к любому развитию событий», — объяснил он.

Помимо этого Кукула подчеркнул, что участие Польши в такой операции будет таким, «как было заявлено на политическом уровне». При этом он добавил, что Польша может предоставить широкий спектр компетенций, в первую очередь связанных с базированием войск.