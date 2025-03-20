Президент Литвы предсказал конфликт НАТО и России к 2030 году

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна готовится к конфликту НАТО и России. Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на украинские СМИ, он считает, что Россия якобы может напасть на государства североатлантического альянса к 2030 году.

По его словам, литовские власти в этом году подготовят специальное военное подразделение на случай подобного конфликта. При этом он считает, что если с РФ снимут санкции, то у Литвы будет меньше пяти лет на подготовку.

Напомним, что в январе Науседа заявил о территориальных притязаниях Литвы на Калининградскую область. Он назвал Калининград исторически литовским городом, который, по его мнению, должен носить якобы соответствующее название — Караляучюс. В Госдуме назвали эти слова провокацией, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала литовские власти внимательней учить историю.