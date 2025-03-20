Автомобиль депутата Госдумы РФ Александра Бородая, главы Союза добровольцев Донбасса (СДД), подвергся атаке украинского FPV-дрона вблизи линии боевого соприкосновения. Инцидент произошел поздно вечером, когда парламентарий прибыл в зону для участия в совещании. Об этом сообщил Telegram-канал СДД.

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Сам Бородай не пострадал. Однако ожоги получил Эдуард Шарафиев — бывший заместитель политрука 7-й штурмовой бригады имени Святого Георгия, входящей в состав СДД. Его госпитализировали с травмами средней тяжести.

Александр Бородай, занимающий пост заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ и евразийской интеграции, до осени 2024 года лично возглавлял 7-ю штурмовую бригаду. Несмотря на переход на парламентскую работу, он продолжает курировать деятельность подразделения.

7 марта Бородай заявил, что Киев продолжит эскалировать конфликт, поскольку для украинского лидера Владимира Зеленского конец боевых действий предполагает и его собственный конец, причем, возможно, и физический.