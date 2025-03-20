Израиль начал наземную операцию на севере Газы

Израиль приступил к наземной операции в северной части сектора Газа.

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Об этом информирует пресс-служба израильской армии (ЦАХАЛ).

"В течение последних часов силы ЦАХАЛ начали наземную операцию на прибрежном направлении в районе Бейт-Лахия на севере сектора Газа", - отметила израильская сторона, которую цитирует РИА Новости.

Напомним, что на этой неделе Израиль сорвал ранее достигнутое перемирие с ХАМАС, возобновив атаки на сектор Газа под предлогом несогласия палестинского движения на продление перемирия в соответствии с планом США.