Российские военные впервые показали журналистам выход из газопровода, по которому они зашли в тыл группировки ВСУ в курской Судже. Кадры опубликовало издание RT.

На видео бойцы выходят из трубы и поднимаются по лестнице в колодце. Согласно видеозаписи, колодец был прикрыт специальной крышкой.

«Так выглядит выход из той самой трубы, через которую прошли наши военные во время операции «Поток»», - отмечает издание.

Отрезок пути, по которому российские военные вышли в тыл подразделениям Вооруженных сил Украины, также продемонстрировал Ruptly военнослужащий с позывным Баллончик из десантно-штурмовой бригады «Ветераны».

«Тут пацаны были посажены, также БПЛАшники были посажены, также старшие на каждой точке, связисты были посажены на точках. И они ждали точки X, точки старта, 12–13 дней примерно. То есть они заранее были здесь уже рассажены и находились вот в таких условиях», - рассказал боец.

Он показал трубу и небольшой отрезок пути, ведущий к земляному колодцу с лестницей наверх, и подчеркнул, что задание было выполнено «точь-в-точь» с установленным штабом планом, что способствовало успешному проведению операции.

«Для противника, естественно, это было неожиданно. Он же не каждый кусочек поля рассматривает», - констатировал военнослужащий.

Бойцы 11-й гвардейской штурмовой бригады ВДВ, 72-й мотострелковой дивизии, 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, спецназа «Ахмат», добровольцы штурмовой бригады «Ветераны» и бригады «Восток» прошли 15 км по бездействующему с 1 января газопроводу Уренгой – Помары – Ужгород, пробравшись в тыл подразделений Вооруженных сил Украины. После чего была освобождена Суджа.

При этом, по словам врачей, военнослужащие во время похода и ожидания приказа на выход из трубы получили по сути ингаляцию нефтепродуктами и у них проявились симптомы неспецифического воспаления легких. Военным медикам пришлось разработать уникальные методы лечения, так как с такой проблемой еще никто в мире не сталкивался.