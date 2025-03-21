Подразделения Вооруженных сил Украины нанесли удар по газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на военных корреспондентов. "ГИС "Суджа" была повреждена в результате украинского удара", - говорится в сообщении, опубликованном в 1:35 по московскому времени. В публикации подчеркивается, что транзитная ветка через "Суджу" оставалась единственным маршрутом поставок российского газа в страны Европы. Официальная информация пока не поступала. 18 марта президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом поддержал его идею о взаимном отказе Москвы и Киева на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре стран и дал соответствующую команду российским военным. Однако уже спустя несколько часов Украина нарушила эти договоренности. В ночь на 19 марта несколько дронов ВСУ атаковали Краснодарский край. Обломки упали на землю, и в результате на нефтебазе в районе станицы Кавказская произошел пожар. Подробнее — в материале "Газеты.Ru". Позже официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова рассказала, что украинский лидер Владимир Зеленский публично поддержал инициативу об отказе от атаки на энергетическую инфраструктуру России. Однако, по ее словам, Зеленский "отдал противоположный приказ".