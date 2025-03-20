Десантники ВС РФ завладели бронемашиной HMMWV при захвате Суджи

Десантники отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады из Улан-Удэ во время освобождения Суджи в Курской области завладели бронемашиной американского производства HMMWV, который был в распоряжении противника.

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Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

«Взяли его (HMMWV. — «Газета.Ru») при штурме населенного пункта Суджа моими штурмовиками. Был обнаружен, зачищен квадрат (в котором находился автомобиль. — «Газета.Ru»)», — поделился деталями боец с позывным «Ходок».

Он отметил, что трофейный автомобиль оказался практически новым в хорошем состоянии. Сейчас его используют российские военнослужащие в интересах бригады.

19 марта президент России Владимир Путин заявил, что разгром противника на территории Курской области практически завершен.

В сжатые сроки российские военные освободили более 1100 километров территории, оккупированной бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе вторжения в Курскую область в августе 2024 года. 13 марта противника вытолкнули из Суджи, которая была единственным городом, захваченным украинцами в Курской области. По словам врио губернатора региона Александра Хинштейна, сейчас в Судже ведутся работы по разминированию.