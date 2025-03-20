Стало известно о новой попытке ВСУ прорваться в Белгородскую область

Группа солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняла новую попытку прорыва в Белгородскую область. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Речь идет об отряде численностью от 30 до 50 человек, уточняет канал. Они попытались перейти госграницу в районе населенного пункта Демидовка Краснояружского района. Их встретили российские бойцы.

Сейчас, по данным канала, в белгородском приграничье идет бой. Российские войска добивают противника, прорыва не допущено, указано в сообщении.

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20 марта атаку на Демидовку спрогнозировал блогер Юрий Подоляка, освещающий ход российско-украинского конфликта. Появление информация о боях в районе села свидетельствует о том, что его прогноз оказался верным. Помимо Демидовки, Подоляка указал еще одно направление возможной атаки ВСУ – в сторону населенного пункта Полесье Белгородской области.