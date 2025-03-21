Российские военные показали захваченный в Курской области турецкий бронеавтомобиль изнутри

Российские военные показали захваченный в Курской области турецкий бронеавтомобиль Kirpi изнутри. Видео опубликовало Минобороны России (МО РФ) в своем Telegram.

Kirpi находился в эксплуатации вторгшихся на российскую территорию Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его направят в музей, где он будет выставлен в качестве экспоната.

На кадрах показан салон подбитого турецкого бронеавтомобиля, ранее способный вместить порядка 10 человек личного состава, включая водителя и наводчика. Внутри, в частности, нашли оборудование — например, лопату, которые планируют использовать российские военные.

По данным оборонного ведомства, некоторые бронеавтомобили и танки ВСУ удалось заполучить практически неповрежденными.

Ранее военный эксперт Виталий Киселев нашел применение брошенной в Курской области военной технике ВСУ. По его мнению, она в дальнейшем может использоваться Российской армией.