Минобороны отчиталось об ударах по украинским аэродромам

Российские войска ударили по украинским аэродромам в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов», — говорится в сообщении.

Помимо того, удары наносились по пунктам управления и местам хранения БПЛА, складам, скоплениям живой силы и техники, а также воинскому эшелону с боеприпасами и вооружением.