Украина стоит перед дилеммой: либо принять жесткие условия, которые предлагаются администрацией президента США Дональда Трампа, либо потерпеть крупное поражение. Об этом пишет портал 19FortyFive.

«Эти изменения (в конфликте на Украине – прим. ред.) могут развиваться в одном из следующих двух направлений. Либо Украина примет жесткие условия, которые пытается навязать президент Трамп, либо потерпит крупное поражение на поле боя», - говорится в сообщении издания.

Отмечается также, что ВСУ на территории Курской области находятся не выгодном положении, в связи с чем не смогут долго удерживать занятые ими позиции.

19 марта заместитель командира 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павел Язловецкий признал окружение в Курской области.

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В издании hromadske подчеркнули, что подобные ситуации с окружением ВСУ происходят и в других подразделениях украинской армии.