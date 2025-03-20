Украинские войска атаковали Энгельс в Саратовской области беспилотниками типа PD-2 и «Лютый», а также неизвестными дронами кустарной сборки. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, дроны запускались из пяти регионов Украины — Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Житомирской областей. Каждый беспилотник был оснащен кумулятивными бомбами КЗ-6 массой около 5 кг. БПЛА двигались группами по 10-15 штук на низкой высоте. Сейчас специалисты продолжают исследовать их обломки.

Напомним, что минувшей ночью украинские войска попытались атаковать объекты на территории России беспилотниками. Всего было сбито 132 украинских дрона, 54 из которых нейтрализовали над Саратовской областью.

Украина атаковала НПЗ в Энгельсе

В Энгельсе обломки упали на городскую клиническую больницу. Осколки посекли стены палат и медицинских помещений.