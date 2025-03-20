Белоусов проинспектировал Каспийскую флотилию

Министр обороны России провел инспекцию развития инфраструктуры Каспийской флотилии. Инспекция прошла в рамках рабочей поездки в Дагестан. Об этом сообщает МО РФ.

Белоусов провел совещание и заслушал доклады главкома ВМФ России адмирала Моисеева, а также командующего Каспийской флотилией (КФл) контр-адмирала Олега Зверева. Доклады касались вопросов организации боевой подготовки военнослужащих КФл, обустройства инфраструктуры пункта базирования кораблей, а также ввода в строй новых объектом причального фронта.

Сейчас в городе Каспийск, как отметили в российском оборонном ведомстве, продолжается возведение комплекса новых гидротехнических сооружений. В этот список входят северный и южный оградительные молы. Их общая протяженность превышает два километра. Также строятся причалы и береговая инфраструктура для эффективного обеспечения стоянки и обслуживания кораблей, катеров и судов.

Помимо этого, Андрею Белоусову доложили, что отдельное внимание уделяется социальному обеспечению военнослужащих и членов их семей. Речь, в том числе, и о представлении служебного жилья.

«Мы сейчас возьмем этот объект на особый контроль, чтобы все было оформлено надлежащим образом. Будем этот объект достраивать», - подчеркнул министр в ходе инспекции строительства нового здания штаба Каспийской флотилии.

Представитель Военно-строительного комплекса Минобороны России доложил Белоусову о ходе работ по строительству основных объектов пункта базирования. Помимо этого, он отметил, что сейчас завершается строительство гарнизонного госпиталя на 150 койко-мест. Его планируют сдать уже в мае этого года.